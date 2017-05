Aproz imbottiglia acqua da 70 anni

L'acqua minerale di Aproz (VS) esiste da millenni, ma l'idea di metterla in bottiglia venuta a due alti vallesani - Otto Bumann e Otto Matter - risale a 70 anni fa.

Per realizzare il loro piano l'11 agosto 1947 Baumann e Matter fondano la Société d'extension de boissons alimentaires (Seba): la fabbrica costruita in legno all'inizio impiega solo una persona e produce circa 8000 litri di acqua all'anno.

Nel 1953, la piccola impresa viene rilevata da un gruppo di caffettieri ginevrini ma poi passa velocemente in mano ad altri.

"Migros si è interessata molto presto ai nostri prodotti ed era un grande cliente", ha spiegato all'ats Michel Charbonnet, direttore di Aproz fonti di acqua minerale. Il responsabile della Migros di Ginevra di allora Alfred Gehring e l'ingegnere agronomo impiegato dal gigante arancione Pierre Arnold hanno proposto al fondatore di Migros Gottlieb Duttweiler di acquistare la ditta vallesana, cosa realizzata nel 1958 con il riacquisto della maggioranza delle azioni.

Lo stesso anno la sede della società lascia Ginevra per Aproz e l'impresa prende il nome di Seba Aproz. Nel 2008 il gruppo diventa Aproz fonti di acqua minerale, nome tuttora in vigore.

L'inizio degli anni 60 segna la fine della produzione artigianale, quando circa 12 milioni di bottiglie escono dalla fabbrica contro i circa 3 milioni nel 1956, e i dipendenti sono 80.

Per far fronte all'aumento della domanda l'impresa costruisce un nuovo edificio, una stazione ferroviaria e un ponte sul Reno per inviare la merce verso i centri di distribuzione della Migros che vengono inaugurati nel 1961.

Nel 1991 Aproz introduce il PET e sei anni dopo la ditta cessa la produzione di bottiglie in vetro. Gli anni 2000 e 2001 segnano l'ottenimento delle licenze di imbottigliamento per 7UP, Pepsi e Orangina e undici anni più tardi è il turno del succo di mele.

Il gruppo, che nel 2015 ha generato un utile di 7,6 milioni di franchi, è il più grande imbottigliatore svizzero di acqua minerale e di sciroppi. Elabora oltre 200 prodotti differenti e impiega 135 persone.

Una trentina di vagoni lasciano quotidianamente il villaggio di Aproz a destinazione di 10 cooperative Migros ripartite sul territorio elvetico e del centro di distribuzione del gigante arancione di Suhr (AG).

Il fabbricante produce ogni anno circa 180 milioni di litri di bevande, di cui due terzi di acqua minerale. "Il rimanente è rappresentato da bibite rinfrescanti e sciroppi", ha precisato Michel Charbonnet.

Secondo le cifre dell'Associazione svizzera delle fonti d'acqua minerale e dei produttori di soft drink (SMS), nel 2016 gli svizzeri hanno consumato 964,1 milioni di litri di acqua minerale.