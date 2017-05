Arabia Saudita: Angela Merkel a capo scoperto da re Salam

Andando contro il protocollo saudita, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha deciso di non indossare alcun velo sul capo quando ieri ha incontrato a Gedda il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Nel corso del colloquio con il sovrano, secondo quanto è stato riferito, la cancelliera ha parlato della questione dei diritti delle donne, della guerra in Yemen e di altri temi 'delicati'.

Angela Merkel non è la prima leader politica occidentale che decide di presentarsi a capo scoperto davanti a re saudita, anche se la legge locale stabilisce che le donne devono indossare nei luoghi pubblici il velo sul capo. Prima di lei, ricorda il quotidiano Independent, una scelta analoga era stata fatta anche dalla premier britannica Theresa May, così come da Hillary Clinton e Michelle Obama.