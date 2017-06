Arabia Saudita: media, autobomba a mercato Qatif

Un'autobomba è esplosa oggi in un mercato di Qatif, una cittadina sciita nella Provincia Orientale dell'Arabia Saudita: lo riportano il canale televisivo israeliano i24news e Al Arabiya.

Non ci sono per il momento notizie sulle eventuali vittime dell'esplosione. Un residente contattato al telefono da Al Arabiya ha detto di avere sentito un'esplosione e di avere poi visto levarsi del fumo da un'area che la polizia ha isolato.

Nel maggio del 2015 un kamikaze si era fatto saltare in aria in una moschea sciita in un villaggio vicino a Qatif, provocando 22 morti. L'attacco era stato rivendicato dall'Isis.