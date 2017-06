Arbonia cede ultima azienda attiva nei rivestimenti

Il prezzo di vendita non è stato divulgato. Il gruppo precisa che con il passaggio di proprietà di tutte le attività di rivestimento ha superato i previsti prezzi di vendita raggiungendo un ammontare di 116 milioni di franchi. Il profitto di queste cessioni sarà utilizzato per alleggerire il debito, ha indicato in un comunicato odierno.

I contratti di lavoro dei 125 collaboratori dell'azienda Ilag, con sede a Wangen (SZ), sono già stati ripresi, precisa l'ex AFG (Arbonia-Forster).

Helvetica Capital è una società d'investimenti con sede a Zurigo fondata nell'agosto 2015 e focalizzata sulle piccole e medie imprese svizzere.

Arbonia ha registrato nel 2016 un utile netto di 7,6 milioni di franchi, a fronte del profondo rosso di 171,1 milioni dell'esercizio precedente. I ricavi globali hanno invece segnato una progressione del 5,7% a 995,4 milioni di franchi.