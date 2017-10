Argentina: Buenos Aires propone divieto fumo all'aperto

I parchi e le piazze di Buenos Aires potrebbero essere off-limits per i fumatori se verranno approvate le nuove iniziative del governo cittadino. Lo riporta il sito La Nacion.

I legislatori della capitale argentina dovranno infatti votare due progetti di legge per regolamentare il consumo di tabacco in questi spazi della città, per preservare la salute dei bambini che li frequentano.

Le proposte sono state scritte da quattro anni, ma dopo essere decadute sono state ripresentate. Una è del 2013 e propone restrizioni ai fumatori in parchi e piazze, mentre l'altra prevede per chi fuma una distanza minima di 8 metri dai settori destinati a sport e attività ricreative dei bambini negli spazi verdi.

"Stare vicini a qualcuno che fuma in un ambiente aperto dà un'esposizione al fumo di sigaretta paragonabile a quella nei luoghi chiusi e i bambini sono particolarmente sensibili agli effetti del fumo", ha detto la cardiologa Marta Angueira.