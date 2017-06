Art Basel 2017: in vendita opere di 4000 artisti

Sono presenti 291 gallerie di 34 Paesi che propongono le opere di oltre 4000 artisti tra dipinti, disegni, sculture, installazioni, fotografie, film e video.

Sollecitato dall'ats, il direttore di Art Basel, Marc Spiegel, ha detto di aspettarsi una forte affluenza di pubblico e collezionisti poiché quest'anno si svolgono anche due altri grandi eventi europei di arte: la 57.ma Biennale di Venezia (13 maggio-26 novembre) e la 14.ma Documenta di Kassel (10 giugno-17 settembre) che per la prima volta in sessant'anni di storia si sdoppierà per essere anche ad Atene (8-aprile-16 luglio).

Per vedere la più grande opera di Art Basel, "NOW I WON" di Claudia Comte, non sarà necessario pagare i 60 franchi di entrata. L'installazione, lunga una sessantina di metri e in forma di parco divertimenti, è infatti posta sulla Messeplatz, davanti alla fiera basilese. Essa comprende sette stand con vari giochi al prezzo forfettario di 3 franchi. Gli utili saranno versati a Pro Natura.

In margine ad Art Basel, nella città renana sono organizzate tre altre manifestazioni d'arte: la 22.ma edizione di Liste, la 13.ma di Volta e l'11.ma di Scope.