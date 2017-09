Articoli media regionali della NZZ saranno corretti in Bosnia

Poiché i media regionali della NZZ devono risparmiare, trasferiranno il lavoro di correzione di bozze in Bosnia-Erzegovina. Lo ha comunicato il telegiornale regionale della SRF.

Pascal Hollenstein, direttore delle pubblicazioni dei media regionali della NZZ, tra cui il "St. Galler Tagblatt" e la "Luzerner Zeitung", pur rimpiangendo questa misura, giustifica la delocalizzazione con motivi di risparmio.

In futuro saranno giovani donne a Banja Luka a correggere gli articoli. Queste sono ex rifugiate che durante la guerra di Jugoslavia hanno trovato accoglienza in Paesi tedescofoni. Molte di loro hanno studiato germanistica, ha precisato Hollenstein, e sono state preparate ai cosiddetti elvetismi.

Il sindacato Syndicom ha scritto che "questo dumping salariale" porterà male al gruppo NZZ "che finora si contraddistingueva per la qualità".