Assicurazione immobiliare: maltempo Zofingen, danni per 85 millioni

Dopo l'ondata di violenti temporali dei giorni scorsi, l'assicurazione immobiliare del canton Argovia (AGV) ha ricevuto dalla regione di Zofingen circa 4000 annunci di sinistro per un ammontare di 85 milioni di franchi.

In una nota diffusa in serata, AGV riferisce di danni ingenti per somme pro stabile insolitamente alte. 500 casi sono già stati valutati e accolti da AGV che, data la quantità dei danni, la prossima settimana sarà aiutata da esperti di altre assicurazioni.

Dal sud-est del cantone l'assicuratore ha ricevuto 120 annunci di sinistro per un costo di circa 1,5 milioni di franchi. Le richieste di risarcimento continueranno ancora nei prossimi giorni, ma il ritmo si è quasi esaurito, precisa AGV.