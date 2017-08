ASTAG chiede alternative per blocco linea a Rastatt (D)

La chiusura della linea ferroviaria a Rastatt, in Germania, colpisce duramente anche i trasporti su gomma.

Per questo, l'Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG) chiede alla Confederazione misure immediate per evitare eccessive perdite di tempo e di soldi.

La linea di Rastatt è importante per il traffico combinato elvetico: essa rappresenta infatti la linea principale collegata alle trasversali alpine.

La situazione attuale rischia di paralizzare il traffico merci in entrata e in uscita dalla Svizzera, oppure di allungare il tragitto perché ci si dovrà servire di stazioni di carico lontane ubicate in Germania, precisa una nota dell'ASTAG.

Per evitare simili inconvenienti l'associazione propone quindi che le stazioni di carico presenti nel Sud della Germania che servono attualmente da terminal di aggiramento a causa dell'interruzione della linea siano temporaneamente assimilate alla stazioni di trasbordo elvetiche. È solo in questo modo che i container bloccati di un peso totale fino a 44 tonnellate potrebbero continuare ad essere inviati su strada.

Vista la situazione attuale, la richiesta dell'ASTAG si giustifica, ha detto all'ats un portavoce dell'Ufficio federale delle strade (USTRA). L'USTRA sta valutando varie soluzioni. Nelle prossime settimane se ne dovrebbe sapere di più.