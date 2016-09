Attacco all'arma bianca in Minnesota: 8 feriti, ucciso aggressore

Otto persone sono state ferite ieri a coltellate in un centro commerciale in Minnesota (nord-est degli Stati Uniti) da un uomo che poi è stato ucciso. Lo ha reso noto la polizia. Vari feriti sono stati ricoverati in ospedale.

L'aggressore ha "fatto riferimento ad Allah" ha dichiarato Blair Anderson, capo della polizia di St. Cloud, cittadina ad un centinaio di chilometri a nord ovest di Minneapolis, dove i fatti sono avvenuti presso un centro commerciale, il Crossroads Center. L'uomo è stato ucciso da un poliziotto che non era in servizio.

Anderson ha sottolineato che un'inchiesta è in corso. "Non posso dire se si è trattato o no di un attacco terroristico perché non lo sappiamo", ha concluso.