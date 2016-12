Attacco Berlino: procura, arresti non legati ad attentato

I raid condotti stamane dalla polizia tedesca, nel corso dei quali sono state arrestate quattro persone non sono collegati all'attentato di lunedì sera a Berlino, che ha provocato 12 morti e decine di feriti.

Lo ha reso noto - riporta l'agenzia DPA - un portavoce della procura generale federale a Karlsruhe. Al momento "sono in corso misure in tutta la Germania", ha aggiunto, senza specificare dettagli.

In mattinata era stato riferito che gli arrestati erano persone che avevano contatti con Anis Amri, il presunto autore dell'attacco con un camion, tutt'ora ricercato.

Finora si è avuta notizia che nelle prime ore di questa mattina un raid è stato effettuato in un centro profughi a Emmerich sul Reno, in Nordreno-Vestfalia al confine con l'Olanda, e un'altra perquisizione è avvenuta a Dortmund, sempre in Germania centro occidentale.