Attacco Berlino: procura conferma, 4 arresti legati a tunisino

In raid condotti stamane, la polizia tedesca ha arrestato quattro persone che avevano contatti con Anis Amri, il presunto autore, tutt'ora ricercato, dell'attacco al mercato natalizio di Berlino, che lunedì sera ha provocato almeno 12 morti e decine di feriti.

Lo ha confermato la procura generale, titolare dell'inchiesta sull'attentato di Berlino, riporta la Bild online. Non è indicato dove i 4 arresti siano avvenuti e in quale delle operazioni che si sono svolte nelle prime ore di questa mattina.

Un raid è stato effettuato in un centro profughi a Emmerich sul Reno, in Nordreno-Vestfalia al confine con l'Olanda. L'altra perquisizione è avvenuta a Dortmund, sempre in Germania centro occidentale.

Non si sa al momento se gli arresti di Dortmund siano aggiuntivi a quelli Emmerich o se vi sia una sovrapposizione.

Il sito della tv pubblica WDR riferisce che "Amri dovrebbe aver avuto contatti con il salafita di Dortmund Boban S., e che avrebbe vissuto lì periodicamente. Il serbo-tedesco Boban S., 36 anni, è stato arrestato lo scorso novembre nell'ambito del blitz contro i reclutatori della filiale Isis guidata dal "predicatore senza volto", l'iracheno Abu Walaa.