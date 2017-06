Attacco Londra: 7 morti e 48 feriti tra la folla, 12 arresti

Sono finora 12 le persone arrestate in relazione all'attacco terroristico di ieri sera a Londra, nel quale sono rimaste uccise, oltre ai tre aggressori, 7 persone e ferite altre 48, di cui 21 versano in condizioni critiche, ha precisato la BBC.

Tra di loro figurano anche quattro poliziotti, uno dei quali, che non era in servizio in quel momento ma si è subito attivato per proteggere la popolazione dagli attentatori, è stato gravemente ferito da coltellate, ma non è in pericolo di morte.

Intanto è stato diffuso il primo identikit di uno dei tre terroristi: è un uomo sposato, con figli, dai tratti mediorientali ed è stato definito di modi gentili. Il suo appartamento, nel quartiere periferico di Barking, è stato perquisito dalla polizia.

"Quando è troppo è troppo, le cose devono cambiare", ha dichiarato ai media britannici la premier britannica Theresa May, annunciando battaglia "all'estremismo islamico" e la revisione della strategia anti-terrorismo.

Con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il ministro degli esteri Boris Johnson ha ammonito "coloro che simpatizzano, o incoraggiano, o nascondono, o aiutano o favoreggiano questi assassini, in qualsiasi modo". A loro "noi diciamo quando è troppo è troppo. Il vostro tempo è scaduto. I pozzi della tolleranza si stanno svuotando", ha incalzato il ministro.

Tra le voci di condanna del terrorismo spicca quella d'oltremanica di Donald Trump che su Twitter fa polemica con il sindaco di Londra Sadiq Khan, reo secondo lui di sottovalutare il pericolo. "Almeno sette morti e 48 feriti in un attacco terroristico e il sindaco di Londra dice che non c'è ragione di allarmarsi!", ha twittato.

Un portavoce dell'ufficio del sindaco di Londra, citato dal Mail online, ha affermato che il primo cittadino "è occupato a lavorare con la polizia, con i servizi di emergenza e con il governo per coordinare la risposta a questo orrendo e codardo attacco terrorista" e quindi, "ha cose più importanti da fare che rispondere ai tweet male informati di Donald Trump che deliberatamente prendono fuori contesto le parole con cui (Kahn) si è rivolto ai londinesi per dir loro di non allarmarsi quando vedono più polizia - compresi agenti armati - nelle strade".

La BBC dà intanto notizia che la regina Elisabetta II d'Inghilterra ha pregato per le vittime e i feriti dell'attacco durante la messa della domenica a Windsor. Dal canto suo, Theresa May ha compiuto una visita privata al Kings College Hospital di Londra dove sono ricoverate alcune persone ferite nell'attacco avvenuto ieri sera nel centro della capitale.

A Downing Street, sede del governo, la bandiera britannica sventola a mezz'asta in rispetto delle vittime. Era già stato fatto nel caso degli altri attentati terroristici che hanno colpito il Regno Unito, come nel caso di quello a Manchester. Anche il Parlamento scozzese ha preso la stessa decisione in solidarietà con la capitale.

Intanto mentre la zona del London Bridge rimane chiusa al traffico e i londinesi cominciano a lasciare fiori per le vittime sul cancello d'ingresso della metropolitana, si apprende che fra le prime unità ad arrivare sul luogo dell'attacco c'era la "Blue Thunder", la squadra speciale anti-terrorismo dei SAS (Special Air Service), le teste di cuoio dell'esercito britannico. I militari sono atterrati in elicottero direttamente sul ponte della capitale e si sono lanciati alla caccia dei terroristi.