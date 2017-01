Attentato Berlino, traccia dell'arma porta in Svizzera

Dagli accertamenti di fedpol emerge che l'arma utilizzata dall'attentatore di Berlino il 19 dicembre è stata importata legalmente in Svizzera agli inizi degli anni Novanta. Si tratta dell'unica traccia di tale arma in Svizzera e non figura nei registri cantonali.