Attenti a zainetti per scolari dicono chiropratici

Lo rilevano i chiropratici svizzeri che da un decennio si occupano di questo fenomeno, avendo riscontrato malformazioni dovute al peso o al cattivo portamento.

In un comunicato odierno l'associazione ChiroSuisse raccomanda vivamente ai genitori di vigilare e far osservare ai propri figli la cosiddetta "regola delle 2p", ossia peso limite e portamento appropriato. In concreto, il ragazzo non dovrebbe recare un carico superiore a un decimo del proprio peso ed equilibrarlo al meglio.

Da dieci anni ChiroSuisse organizza la "Giornata della schiena" e permette a ragazzi e giovani un controllo gratuito della loro schiena, sensibilizzando a un comportamento corretto, per evitare danni e malformazioni alla spina dorsale. Questa la giornata si terrà il 12 settembre.