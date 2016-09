Austria: 'ballottaggio ter' il 4 dicembre

Il ballottaggio per le presidenziali austriache sarà tenuto il 4 dicembre prossimo. La data è stata indicata dal ministro dell'interno Wolfgang Sobotka dopo un incontro con i capigruppo in parlamento.

Il Partito della libertà (Fpö) insiste su una riforma del voto per corrispondenza. Il ballottaggio del 22 maggio tra il Verde Alexander Van der Bellen e l'ultranazionalista Norbert Hofer era stato annullato per irregolarità nello scrutinio dei voti per corrispondenza. Il voto, previsto per il 2 ottobre, è stato invece ora rinviato per un difetto alle buste.