Austria: cancelliere, elezioni anticipate in autunno

"Lo strappo c'è stato", ha detto il cancelliere alle tv pubblica Orf, in riferimento alle affermazioni del ministro degli esteri Sebastian Kurz, che venerdì si era espresso a favore di elezioni anticipate e che probabilmente questa sera prenderà in mano la guida del partito popolare Oevp.

Kern ha detto di essere in contatto con il presidente Alexander Van der Bellen, per tenerlo aggiornato sulla "pesante crisi di governo". Il cancelliere ha ribadito di non puntare a un governo di minoranza, ma che cercherà "maggioranze variabili" in parlamento, citando come esempi i provvedimenti per l'occupazione e la parificazione dei matrimoni gay.