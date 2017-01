Austria: preso 18enne sospettato preparare attacco a Vienna

L'uomo era tenuto sotto osservazione da tempo e si sospetta stesse preparando un attentato proprio a Vienna. Viveva nella capitale e non ha opposto resistenza all'arresto. Non sono però stati forniti altri dettagli, ha detto Sobotka, perché gli accertamenti sul suo conto, su una sua islamizzazione e su suoi conoscenti sono ancora in corso.