Austria: a Vienna dal 2019 bus elettrici senza autista

La francese Navya consegnerà inizio 2018 i primi due pulmini elettrici con guida autonoma da undici posti che per circa un anno saranno testati in reali condizioni su un percorso "protetto" a Seestadt Aspen, un nuovo quartiere della capitale austriaca in via di realizzazione. Ci saranno fermate, passeggeri e orari.

Nel 2019 i bus senza autista dovrebbero invece entrare effettivamente in servizio nello stesso quartiere. Il progetto, sostenuto dal governo, include tra l'altro la società di trasporto pubblico Wiener Linien, l'Austrian Institute of Technology e la Siemens. Vienna sta preparando anche l'introduzione di metropolitane con "autopilota".