Auto: Ford, Trump cambierà fisco per aiutare produttori Usa

La casa automobilistica ha di recente cancellato il progetto di costruire un impianto in Messico, osteggiato dal presidente eletto.

"Un ambiente più sereno per l'industria manifatturiera - ha detto Fields a margine del Consumer Electronics Show come riporta Bloomberg - è positivo per l'economia statunitense. Vedremo se Trump sarà in grado di garantirlo. Ma noi abbiamo già dato il nostro voto di incoraggiamento".