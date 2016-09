Auto Marsiglia,"nessun parallelo con caso Parigi"

"Non è il caso di fare paralleli con l'auto ritrovata domenica scorsa in prossimità di Notre-Dame".

Lo scrive LaProvence.com citando il prefetto di Marsiglia, Laurent Nunez, dopo il ritrovamento di un'auto sospetta questa mattina nei pressi di una sinagoga del quarto arrondissement di Marsiglia.

Nunez conferma la presenza di due bottiglie di gas all'interno dell'auto ma "senza alcun innesco". Per lui, ogni parallelo con il caso di Parigi, è fuori luogo. Gli artificieri, precisa La Provence, sono intervenuti per levare ogni dubbio. E al momento l'allarme sembra essere rientrato. Verifiche sono in corso per individuare il proprietario del veicolo.