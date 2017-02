Aviaria: 600'000 anatre abbattute nel sud ovest della Francia

Lo ha dichiarato alla radio France Bleu Gascogne: "Bisogna sbrigarsi nell'abbattimento delle anatre perché si possa avere una normalizzazione dell'insieme della zona, questo è l'obiettivo. Non c'è vaccino disponibile oggi, per cui bisogna riflettere collettivamente sul modo in cui ci si organizzerà per affrontare questa minaccia che esiste".

Nel pomeriggio il ministro si recherà nella Prefettura di Mont-de-Marsan nelle Lande. È la prima volta che si attua un abbattimento preventivo di queste proporzioni. Lo scopo è di 'rompere il ciclo del virus'.

Le Lande sono il primo produttore nazionale di foie gras con un quarto della produzione francese. Secondo l'ultimo comunicato del ministero, dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati 306 focolai toccati dal virus H5N8