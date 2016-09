Axpo prevede un esercizio 2015/2016 in rosso

Axpo prevede risultati nettamente in rosso per l'esercizio 2015/2016, che chiude a fine settembre. Correttivi di valore per 540 milioni di franchi avranno un effetto negativo di 1,4 miliardi di franchi sull'EBIT, precisa oggi il gruppo energetico in una nota.