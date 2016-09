Azione di protesta di Greenpeace alla sede di Axpo

L'azione si è svolta all'alba, indica in una nota Greenpeace. Gli attivisti hanno scalato la facciata in vetro dell'edificio e hanno srotolato il tessuto nero, come pure uno striscione con la scritta "Abbiamo diritto alla trasparenza".

Greenpeace chiede da tempo che sia reso pubblico il contenuto di un rapporto sulla sicurezza del rettore 1 di Beznau, nel comune di Döttingen (AG). Il reattore è fermo da più di un anno a causa di "irregolarità" scoperte nel materiale della struttura primaria di contenimento.