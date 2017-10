BAK: industria grafica ha peso economico rilevante

È quanto emerge da un'analisi realizzata dall'istituto di ricerca BAK Economics, secondo cui all'attività di questo settore sono legati, direttamente e no, 4,2 miliardi di franchi di valore aggiunto lordo e 40'000 posti di lavoro.

L'industria grafica è costituita dai rami della stampa, del design grafico e della comunicazione visiva, precisa una nota odierna di BAK Economics. Nel 2016, questi segmenti hanno totalizzato in Svizzera un valore aggiunto lordo pari a 2,3 miliardi e generato 25'100 impieghi.

Il loro peso è dunque quattro volte quello dell'industria tessile e di due terzi superiore a quello di editoria e media. È inoltre una volta e mezzo maggiore rispetto alle attività metallurgiche e leggermente più grande della costruzione di navi, locomotive, materiale rotabile ferro-tranviario, aeromobili e veicoli aerospaziali.

Il settore ha anche "effetti moltiplicatori", sottolinea il comunicato, su altri comparti, che ne beneficiano soprattutto in veste di fornitori. A ogni franco di valore aggiunto nell'industria grafica corrispondono, in un altro ramo dell'economia svizzera, altri 80 centesimi e a ciascun posto di lavoro a tempo pieno un impiego al 60%.

La rivoluzione tecnologica costituisce una sfida per l'industria grafica, visto il passaggio che essa comporta da mezzi d'informazione fisici a supporti di tipo digitale, prosegue l'istituto autore dello studio. Questo progresso offre però anche "incredibili" opportunità per il domani, consentendo di mettere in atto diverse innovazioni fondamentali: nel modo di produrre, nella gamma di prodotti e nel modello di business.

Le imprese operanti sul mercato elvetico, conclude poi BAK Economics, hanno tutte le carte in regola per sfruttare questo periodo di rinnovamento. Indispensabile in tal senso è la possibilità di poter contare su un personale in possesso delle necessarie competenze e per questo l'industria grafica svizzera sta adeguando il sistema di perfezionamento professionale e la propria offerta formativa.