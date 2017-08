Bâloise: netto aumento dell'utile nel primo semestre

In un comunicato diffuso oggi il CEO Gert De Winter si dice "fiero" dei risultati raggiunti. "Siamo partiti con grandi ambizioni nella nuova fase strategica: nei primi sei mesi abbiamo lanciato diversi nuovi prodotti e abbiamo avviato iniziative sul fronte della digitalizzazione".

I premi sono saliti dello 0,4% a 4,6 miliardi, con il comparto vita (-0,2% a 2,4 miliardi) meno dinamico di quello non vita (+1% a 2,1 miliardi, una progressione che sale al 2% senza effetti valutari). In questo segmento il rapporto fra i costi dei danni e i premi è passato dal 92,5% all'89,7%, un valore definito eccellente: in tutti i paesi l'indicatore è inferiore al 100%.

L'utile operativo Ebit, limitatamente sempre agli affari non vita, è stato di 261 milioni (+25%): nella prima parte del 2016 il risultato era stato influenzato negativamente da un rafforzamento delle riserve in Germania. Nella divisione vita la progressione è stata ancora più marcata, con un Ebit passato da 46 a 115 milioni.

Nel settore dei premi con carattere di investimento Bâloise - è la ragione sociale della holding: in Ticino l'assicuratore si presenta con il nome Basilese - ha mostrato una crescita del 3% a 1,1 miliardi. Il segmento è considerato importante, perché a causa dei tassi bassi o addirittura negativi le tradizionali polizze vite sono diventate poco interessanti per gli assicuratori. Come altre società del ramo Bâloise punta quindi su questi prodotti in cui il rischio del capitale di risparmio viene sopportato dallo stesso cliente: l'azienda non fornisce più garanzie relative all'interesse.

Parte della strategia dell'impresa è ora di migliorare il mix fra le varie offerte. L'assicuratore intende inoltre elaborare nuove proposte in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza e di servizio della clientela giovane: questo permetterà di aumentare i margini.

Gli analisti hanno commentato positivamente i dati diffusi oggi dal gruppo e l'effetto in borsa non è mancato. Nella prima ora di contrattazioni il titolo Bâloise è arrivato a guadagnare circa il 6%. Dall'inizio dell'anno la progressione è del 23%.