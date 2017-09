Bambina di un anno muore azzannata da cani

La piccola stava giocando nel cortile di casa quando due pitbull, e non due rottweiler come comunicato in un primo tempo, (ancora non si sa se appartenenti alla sua famiglia o ad altri) l'hanno azzannata fino ad ucciderla.

Il nonno della bambina, secondo la ricostruzione dei carabinieri italiani, ha cercato di salvare la nipotina ma è stato a sua volta morso.

La bimba era figlia di una italiana e un uomo di origini albanesi che lavora all'estero ed era in casa sola con il nonno quando è stata aggredita dai due animali. I militari hanno dovuto abbattere i due cani per riuscire a entrare nel cortile.