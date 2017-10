Bambini svizzeri sono meno grassi rispetto a media mondiale

Il numero di bambini obesi o in sovrappeso è in rapida crescita in tutto il mondo. In Svizzera, il problema è tuttavia meno marcato: il 7% dei ragazzi fino a 19 anni sono obesi, mentre tra le giovani ragazze la percentuale è del 4,6%.

Tuttavia, il 19% dei bambini svizzeri tra i 5 e i 19 anni è in sovrappeso, come indicano i numeri forniti dall'Ufficio federale di statistica (UST).

A livello mondiale, l'8% dei ragazzi e il 6% delle ragazze sono obesi. Questo dato indica che negli ultimi 40 anni il numero di bambini e giovani con gravi problemi di peso si è moltiplicato per dieci. Nel 1975 erano circa 11 milioni le persone obese tra i 5 e i 19 anni, mentre lo scorso anno ne sono stati registrati 124 milioni.

Un monitoraggio svolto nelle città di Zurigo, Berna e Basilea mostra che in queste città un bimbo su sei è in sovrappeso o obeso. In totale, su 12'000 bambini presi in considerazione, l'indice di massa corporea rilevato nell'anno scolastico 2015-2016 è sceso dello 0,3% rispetto all'anno precedente.

Tra gli adulti, la Svizzera con il 10,3% di persone obese si trova nella media sulla base di uno studio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) condotto in 29 Paesi. Il 41% della popolazione elvetica è tuttavia obesa o in sovrappeso, rileva l'UST, precisando che gli uomini con problemi di peso sono il doppio rispetto alle donne.