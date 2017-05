Banca Cler (ex Coop) lancia offensiva sul mercato

Banca Coop cambia nome e da domani diventa ufficialmente Banca Cler: "entro sabato sera - si legge in un comunicato - in tutte e 32 le succursali verrà posizionato il nuovo logo e gli interni verranno adatti alla nuova immagine" dell'istituto.

Coop ha annunciato il ritiro dal mercato bancario nello scorso marzo, dopo aver venduto il pacchetto azionario del 10,4% che ancora deteneva in Banca Coop alla Banca cantonale di Basilea, che ha così aumentato la sua partecipazione al 75,8%. "Cler", avevano fatto sapere i dirigenti in quell'occasione, in romancio significa chiaro, semplice, comprensibile.