Banche: il 43% intende aumentare il personale nei prossimi 5 anni

Buone notizie per gli impiegati attivi sulla piazza finanziaria: il 43% delle banche svizzere interrogate nell'ambito di un sondaggio si aspetta nei prossimi cinque anni un'espansione dell'organico, il 27% una riduzione e il 28% nessun mutamento.

I dati pubblicati oggi dall'Associazione padronale delle banche mostrano un netto cambiamento di tendenza rispetto a un analogo rilevamento dell'anno scorso: allora il 44% puntava su un taglio di personale e solo il 22% su un aumento.

Tornando ai dati 2016 - che concernono un campione di 56 istituti - il 2% si aspetta di avere almeno 100 dipendenti in più, il 4% fra 50 e 100 collaboratori e il 38% fino a 50 impiegati in più. Sul fronte inverso il 4% pensa di ridurre l'organico di almeno 100 unità, il 5% di 50-100 unità e il 19% di meno di 50 unità.

Diverse banche si lamentano peraltro per la mancanza di personale qualificato: l'11% si dice "molto toccato" dal problema, il 39% "toccato", il 44% "poco toccato" e il 6% "non toccato". Rispetto all'anno scorso gli istituti che affermano di essere in difficoltà sono aumentati.

Per quanto riguarda i settori, è richiesto maggior personale nel comparto consulenza. Un dato interessante, se si tiene conto del dibattito in corso nel ramo riguardo alla digitalizzazione di queste attività, scrive l'organizzazione padronale.

Anche il settore del personale e dei servizi giuridici dovrebbe essere fonte di maggio impiego, a causa delle normative sempre più vaste. Meno domanda vi sarà invece per l'informatica e il backoffice, funzioni che vengono ora spesso esternalizzate, anche all'estero.

Il numero dei posti di tirocinio dovrebbe leggermente crescere: circa un quarto delle aziende interrogate prevede infatti di aumentarli, mentre solo il 4% punta a una riduzione.

Finanziariamente il posto in banca rimane interessante. Lo stipendio lordo mensile mediano del settore è di 9549 franchi, che scendono a 6800 franchi per i dipendenti senza funzioni dirigenziali. A titolo di confronto, la busta paga mediana di tutti i rami economici è di 6200 franchi.