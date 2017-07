Bangladesh: HRW, stop a detenzioni e sparizioni forzate

In un rapporto di 82 pagine dal titolo "Non è nelle nostre mani: Detenzioni segrete e sparizioni forzate in Bangladesh" presentato oggi, HRW sostiene che "il governo bengalese dovrebbe mettere immediatamente fine a questa pratica diffusa delle sparizioni forzate, ed ordinare indagini immediate, imparziali e indipendenti per queste accuse, fornendo risposte alle famiglie e punendo le forze di sicurezza responsabili di queste vergognose violazioni dei diritti".

Nel rapporto si afferma che solo nel 2016 almeno 90 persone sono state vittime di sparizioni forzate. E che mentre la maggior parte di esse sono state portate davanti ad un giudice dopo settimane o mesi dall'arresto, "esistono prove di 21 casi di detenuti che sono successivamente stati uccisi e di nove di cui non si sa più nulla".