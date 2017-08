Barcellona: dopo attentato autorità svizzere restano vigili

Le autorità svizzere restano vigili dopo l'attentato di ieri sulla Rambla di Barcellona e sono in contatto diretto con i colleghi spagnoli per le verifiche e gli scambi d'informazione del caso. Lo ha affermato oggi all'ats l'Ufficio federale di polizia (fedpol).

Stando al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), in concomitanza con attacchi all'estero, cresce anche il rischio di imitazione. Tuttavia, il pericolo di atti terroristici non è da far risalire solamente a motivazioni di matrice jihadista, precisa la fedpol.

Nel caso di Barcellona, è ancora troppo presto per stabilire se vi sia un legame fra i fatti di ieri e la Confederazione. Le autorità hanno ribadito che la Svizzera, in quanto parte del mondo occidentale, può finire nel mirino del terrorismo islamico o venire usata come base logistica dagli estremisti.

Sebbene la soglia di attenzione continuerà a essere elevata, non è prevista alcuna misura di sicurezza aggiuntiva per i grandi eventi che si terranno durante il fine settimana su suolo elvetico.