A Barcellona Huawei presenta i nuovi smartphone P10

Per il "fischio d'inizio" del Mobile World Congress a Barcellona Huawei ha lanciato oggi i nuovi smartphone dell'attesa serie P, il P10 e il P10 Plus.

I nuovi smartphone, disponibili in colori e finiture suggestive, sono dotati di una doppia fotocamera e di una camera frontale realizzate in collaborazione con Leica, "con funzionalità per creare ritratti perfetti", e del potente processore Kirin 960 di Huawei.

"Dal momento che cultura e tecnologia continuano a intersecarsi in ogni aspetto del nostro modo di vivere, vogliamo offrire nuovi prodotti ed esperienze che in ultima analisi siano in grado di migliorare e potenziare la nostra vita", ha detto Richard Yu, CEO di Huawei Consumer Business Group.

Oltre alla nuova serie di smartphone P, il produttore cinese ha presentato la seconda edizione del suo SmartWatch, Huawei Watch 2 e Porsche Design Huawei Smartwatch, che utilizza il processore Qualcomm Snapdragon Wear 2100, ha anche connessione 4G, ed è "nato per il fitness".