Barcellona: morto bimbo australiano dato per disperso

Julian Cadman, il bimbo di 7 anni disperso dopo l'attentato sulle Rambla, è rimasto ucciso nell'attacco. Lo conferma l'ufficio spagnolo per le persone scomparse, come riferisce tra gli altri SkyNews.

Ieri, i media spagnoli avevano invece riferito che il bambino, madre filippina e padre australiano, era stato ritrovato in un ospedale.

La madre del piccolo, una filippina residente in Australia, è rimasta gravemente ferita nell'attacco sulla Rambla. Il padre Andrew è giunto ieri in Spagna per ricongiungersi alla moglie.

La donna era a Barcellona per prendere parte a un matrimonio di un parente quando è stata travolta dal furgone dei terroristi insieme al figlioletto mentre passeggiavano sulla Rambla. Lo stesso premier australiano, Malcolm Turnbull, aveva lanciato un appello per il suo ritrovamento.