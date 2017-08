Barcellona: nessuna vittima elvetica segnalata finora

Al momento non sono segnalate vittime svizzere negli attentati terroristici che hanno colpito ieri Barcellona e Cambrils, in Spagna, in cui sono rimaste uccise tredici persone e ferite, anche gravemente, decine di altre.

In una nota pervenuta oggi all'ats, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha sostenuto di essere in contatto col consolato generale svizzero nel capoluogo catalano. Nel sito del DFAE riguardante i consigli di viaggio, si mettono in guardia i turisti dal rischio di terrorismo in Spagna, più volte segnalato anche dalle autorità locali.

Ieri, la presidente della Confederazione Doris Leuthard ha condannato con fermezza l'attacco su twitter. Il capo della diplomazia elvetica, Didier Burkhalter, ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e al governo spagnolo.

L'attentato di Barcellona non ha per ora avuto effetti per le agenzie di viaggio svizzere, che temono tuttavia a più lungo termine una stagnazione nelle prenotazioni.

Il capoluogo catalano è una meta molto apprezzata dagli svizzeri: per Hotelplan figura fra le tre destinazioni cittadine più prenotate, dopo Lisbona e prima di Amburgo. E dovrebbe rimanerlo: "Stamane abbiamo registrato nuove prenotazioni", ha detto all'ats Michèle Hugentobler, portavoce dell'agenzia di viaggio, che conta attualmente 32 clienti a Barcellona.

Dal canto suo Kuoni ha indicato di aver potuto contattare le due dozzine di suoi turisti in città: tutti sono sani e salvi, secondo il portavoce Marcel Schlatter. I clienti che hanno in programma un viaggio oggi possono annullarlo, precisa.