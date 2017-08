Barcellona: ritrovato bimbo australiano di 7 anni disperso

Il bimbo australiano di 7 anni di cui non si avevano notizie dall'attentato di Barcellona, è stato ritrovato sano e salvo. Lo riferisce El Mundo.

Il piccolo è stato localizzato in un ospedale di Barcellona e il padre è in viaggio per raggiungerlo.

La madre del piccolo, una filippina residente in Australia, era rimasta gravemente ferita nell'attacco sulle Rambla.