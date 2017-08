Basilea: incendio in un magazzino, danni per diversi milioni

Oggi pomeriggio si è verificato un incendio in un magazzino del porto di Basilea. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni ammontano a diversi milioni di franchi. I pompieri sono ancora sul posto con un grande dispiegamento di mezzi.

A prendere fuoco è stato un silo con all'interno 15'000 tonnellate di baccelli di soia. Secondo il Ministero pubblico di Basilea Città, il fuoco è divampato da un escavatore attorno alle 14.30. Le fiamme si sono rapidamente estese ai baccelli di soia, a un nastro trasportatore e al tetto dell'edificio.

Quattro edifici nelle vicinanze sono stati evacuati: il provvedimento ha interessato una ventina di persone. Lo ha appreso dal Ministero Pubblico un corrispondente dell'ats presente sul posto.

Nel tardo pomeriggio l'incendio non era ancora completamente spento, tuttavia i vigili del fuoco hanno impedito il propagarsi delle fiamme agli edifici circostanti. I pompieri di Basilea sono stati supportati dai colleghi in provenienza dalla Francia, dalla Germania e dall'intero nordovest della Svizzera.

Sopra il silo di una società di logistica con sede a Kleinhünigen, un quartiere a nord di Basilea, una densa nube di fumo era visibile da lontano. Le misurazioni dell'aria dimostrano che non ci sono pericoli per l'uomo e per l'ambiente.

La causa per cui l'escavatore abbia preso fuoco non è nota e le indagini sono in corso. I danni ammontano a diversi milioni di franchi, ha indicato un portavoce del Ministero pubblico.