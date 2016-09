Basilea, indagine su uomo sospettato di islamismo radicale

Membro del comitato di un'associazione islamica basilese fino al 2012, è stato arrestato nel 2014. Gli inquirenti, confermando una notizia diffusa da Tages-Anzeiger e Bund, fanno sapere di essere vicini all'obiettivo.

Il sospetto ha attirato l'attenzione dell'osservatorio federale sullo Jihadismo per la prima volta sette anni or sono, per attività di propaganda in favore di islamisti radicali. Un sito online incriminato sarebbe stato finanziato dal bosniaco e registrato a proprio nome. Avrebbe inoltre diffuso discorsi di predicatori radicali su Internet.