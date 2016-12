A Basilea nel 2017 l'incontro di Taizé

Dal 28 dicembre al 1° gennaio la comunità si ritrova in Lettonia. Come sempre, l'appuntamento riunisce cristiani di diverse confessioni: cattolici, ortodossi, protestanti. "Voi esprimete il desiderio di essere protagonisti della storia, di non lasciare che siano gli altri a decidere del vostro futuro", ha detto loro in un messaggio Papa Francesco.

Quella di Taizé è una comunità cristiana monastica ecumenica ed internazionale fondata nel 1940 da Roger Schutz, meglio conosciuto come frère Roger. Ha la sua sede nel piccolo centro di Taizé, in Francia.