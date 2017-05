Bce: verso allentamento monetario

"Dal momento che la situazione economica nell'Eurozona nel complesso è migliorata e il timore di una deflazione è scomparso, ci sono allusioni provenienti dal comitato esecutivo della Bce, secondo cui lì si vuole avviare gradualmente l'uscita dalla politica monetaria ultraespansiva. Questa sarà la strada giusta", ha detto Schäuble in un'intervista alla Passauer Neue Presse.

La Bce, ha affermato, deve tener conto di 19 Paesi che si trovano purtroppo in situazioni economiche molto differenti. "Se fossero tutti così efficienti come la Germania, il tasso di interesse sarebbe di sicuro diverso, ma stiamo lavorando affinché gli altri migliorino", ha detto il ministro tedesco. "Sono fiducioso che in Francia, con un presidente Macron, ci saranno dei progressi. In Italia siamo sulla strada giusta. Anche la Grecia si sta sviluppando meglio di 1-2 anni fa", ha aggiunto.