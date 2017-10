BE: bruciata ex segheria, un ferito lieve

Una vecchia segheria è stata distrutta da un incendio oggi pomeriggio a Mosseedorf, villaggio a nord di Berna. Una persona ha riportato lievi ferite. L'ammontare dei danni non è stato ancora stimato.

Quando sono arrivati i pompieri lo stabile era interamente in preda alle fiamme, riferisce in una nota la polizia cantonale bernese, aggiungendo che l'origine del sinistro è ancora da chiarire e che il ferito è stato medicato sul posto.

I 43 vigili del fuoco intervenuti sono riusciti a impedire che le fiamme si estendessero a edifici vicini ma non hanno potuto fare più niente per impedire la distruzione della ex segheria.