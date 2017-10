BE: camion si rovescia, autista grave

Per ragioni ancora da accertare, in una curva a destra all'uscita dell'autostrada A8 l'automezzo si è rovesciato sul fianco sinistro ai margini della carreggiata, riferisce in una nota la polizia cantonale bernese, avvertita verso le 11.45 dell'incidente.

L'autista, estratto dall'abitacolo dai pompieri, è stato dapprima soccorso dal personale di un'ambulanza e poi ricoverato a bordo di un elicottero della Rega. Per raddrizzare il camion è stata necessario istallare una gru. L'uscita autostradale è stata chiusa per diverse ore durante i lavori e il traffico è stato deviato.