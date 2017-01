BE: escursionista 54enne cade e muore a Stechelberg

Un escursionista bernese di 54 anni, dato per disperso da giovedì, è stato ritrovato senza vita ieri pomeriggio a Stachelberg, nel comune di Lauterbrunnen (BE).

L'uomo stava facendo una passeggiata con il cane, quando per ragioni ancora da chiarire è caduto per circa 60 metri in un pendio.

I soccorritori sono riusciti a localizzare il malcapitato due giorni dopo con l'aiuto di un elicottero dell'Air Galciers, ma l'uomo era già morto, indica oggi la polizia cantonale. Sull'accaduto è stata avviata un'inchiesta.