BE: escursionista muore per caduta di 70 metri vicino ad Adelboden

Ieri pomeriggio un escursionista tedesco di 27 anni è morto in seguito a una caduta di circa 70 metri nella regione di Engstligenalp, presso Adelboden (BE). Lo hanno comunicato oggi il ministero pubblico regionale dell'Oberland bernese e la polizia cantonale.

L'uomo, che stava facendo una camminata in compagnia di una donna, è caduto per ragioni non ancora stabilite precipitando lungo un dirupo per circa 70 metri, indica la nota.

I soccorsi immediatamente giunti sul posto hanno localizzato rapidamente l'uomo ma non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Un'inchiesta è stata aperta per determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

Oltre alla presenza di specialisti di montagna e della polizia cantonale bernese, l'operazione ha reso necessario l'intervento della Rega come anche di specialisti del Soccorso alpino svizzero, precisa il comunicato.