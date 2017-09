BE: lupo uccide otto pecore

Un lupo ha attaccato e ucciso otto pecore giovedì scorso sul crinale denominato Sigriswilgrat, al di sopra di Sigriswil (BE) sul lago di Thun. Si tratta del caso con il numero maggiore di perdite verificatosi quest'anno nel canton Berna.

Il dipartimento cantonale dell'economia ha confermato le dichiarazioni di un pastore di Unterlangenegg (BE). Secondo quest'ultimo, gli ovini uccisi facevano parte di un gregge di 450 pecore.

Poiché vi sono chiari indizi che la morte sia stata causata da un lupo si è rinunciato al prelievo del DNA, ha precisato il portavoce del dipartimento Niklaus Bernhard. Non è chiaro se si tratti dello stesso esemplare che in agosto ha causato la morte di altre tre pecore e due capre in tre episodi distinti nella località di Schangnau, nell'Emmental.

Complessivamente, nel cantone da aprile 2017 vi sono stati nove attacchi di questi predatori con l'uccisione di 26 pecore e capre.