BE: medico deve rimborsare 400'000 franchi ad assicurazioni

Un medico che esercita nel canton Berna deve rimborsare 31 casse malattia per aver fatturato 402'000 franchi di troppo. Lo ha deciso il Tribunale arbitrale.

Secondo la sentenza pubblicata oggi, il medico nel 2014 avrebbe dovuto fatturare al massimo 268'000 franchi. Alle assicurazioni ha però annunciato costi per 670'000.

Le casse malattie chiedevano la restituzione di 574'000 franchi per "prestazioni eccedenti" ma la corte, in seguito al calcolo dei costi, ha riconosciuto solo in parte la domanda degli assicuratori. La sentenza può ancora essere impugnata al Tribunale federale.