BE: morto ex consigliere nazionale Marc Suter

L'ex consigliere nazionale bernese del PLR Marc Suter è morto lo scorso 11 ottobre all'età di 64 anni, dopo malattia. L'avvocato e notaio biennese, primo parlamentare federale in sedia a rotelle, si era impegnato in particolare per l'integrazione degli handicappati.

Si è "addormentato pacificamente" al proprio domicilio, assistito dalla famiglia, ha indicato oggi quest'ultima.

Suter era stato eletto nel Gran Consiglio bernese nel 1986 e aveva presieduto il legislativo cantonale nel 1991/1992. Eletto consigliere nazionale nel 1991, vi era rimasto fino al 2003. Quell'anno non era stato rieletto, dopo essere stato condannato a una multa per ubriachezza al volante (aveva festeggiato il suo 50esimo compleanno). Era però tornato nella Camera del popolo nel marzo 2007, per sostituire Kurt Wasserfallen morto stroncato da un cancro nel dicembre 2006, ma nell'autunno dello stesso anno aveva mancato la rielezione. Nel 2010, era primo subentrante per occupare il seggio lasciato vacante nel Consiglio nazionale da Johann Schneider-Ammann eletto in governo, ma aveva rinunciato al seggio.

Suter, nel corso dei suoi mandati politici, si era impegnato soprattutto nei campi della politica sociale e di quella estera, come pure dell'energia, rammenta un suo ex collaboratore. Vicepresidente per diversi anni della Fondazione svizzera per i paraplegici, aveva presieduto in particolare il comitato dell'iniziativa in favore dell'uguaglianza per gli handicappati.

In politica estera, Suter si era battuto per buone relazioni tra Svizzera e Unione europea. Era stato membro fondatore e presidente del Nuovo movimento europeo svizzero (Numes, frutto nel 1998 della fusione di quattro associazioni filoeuropee).

L'avvocato di Bienne si era anche impegnato a favore delle energie rinnovabili e dell'ambiente. Aveva co-presieduto l'Agenzia solare svizzera e presieduto il Fondo svizzero per il paesaggio.