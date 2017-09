Begin al Mossad, "catturate o uccidete Mengele"

Mengele era il medico assassino di Auschwitz, 'L'angelo della morte.

La 'Risoluzione B' - decisa dal Consiglio di difesa del governo, e stampata in sole due copie per motivi di segretezza - stabiliva che i criminali nazisti fossero portati in Israele "per essere processati". Ma se non fosse possibile, "allora andranno uccisi".

La carta compare ora in una ricerca finora segreta fatta dal Mossad e resa pubblica dal supplemento del Maariv che ne mostra la foto. In passato sono stati molti, tra ricercatori, storici e giornalisti, a parlare della caccia all'epoca dei criminali nazisti ma ora - sostiene il giornale - è la prima volta che c'è la conferma da parte dello stesso Mossad.

Mengele tuttavia, nonostante i tentativi, non fu scovato ma, secondo le ultime ricerche, morì nel 1979 in Brasile.