Belgio: primo caso al mondo di eutanasia su un bambino

Primo caso di eutanasia su un bambino in Belgio, e quindi nel mondo perché il Paese è l'unico al mondo ad aver approvato nel 2014 una legge che lo consente. Lo riporta il quotidiano fiammingo Het Nieuwsblad.

"In silenzio e nella discrezione più assoluta - sottolinea il giornale - per la prima volta nel nostro Paese un minorenne è morto per eutanasia".

Non vengono riportati dettagli né sull'età né sulla malattia del minore, ma solo che l'eutanasia è stata praticata nelle Fiandre. È la prima volta che si chiede l'applicazione della legge del 2014, che consente ai genitori di scegliere la morte per i propri figli, malati terminali, dopo averne fatto richiesta al medico curante, il quale deve sottoporre il caso e ricevere l'autorizzazione del Dipartimento di controllo federale e valutazione dell'eutanasia. La legge specifica che anche il minore deve esprimere una forma di consenso.