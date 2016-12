Belgio, sventati 6 attentati negli ultimi 2 anni

Il Belgio ha sventato sei attentati terroristici in due anni. È quanto afferma il capo della polizia giudiziaria federale del Belgio, Eric Jacobs, in un'intervista ai quotidiani belgi 'La Dernière Heure' e 'De Tjid'.

"Posso annunciare, di concerto con l'Ocam", l'organismo belga di valutazione della minaccia terroristica, "che in due anni, a partire da novembre 2014, abbiamo potuto sventare non meno di sei attentati", ha dichiarato Jacobs, "e questo in stretta collaborazione con i servizi di intelligence".

Oggi, però, ha ammesso il responsabile dell'antiterrorismo belga, il più grosso problema è il trattamento delle informazioni che arrivano alla polizia, cresciute in modo sostanziale dopo gli attacchi del 22 marzo. "Siamo di fronte, da dopo gli attentati di Bruxelles, a un flusso importante di informazioni, le segnalazioni arrivano molto più di prima, riceviamo fino a 600 informazioni al giorno", ha raccontato il capo della polizia, spiegando di essere "quindi in una fase in cui dobbiamo recuperare il ritardo". "In attesa di avere maggiori capacità, bisogna mettere delle priorità" che vengono rivalutate ogni giorno, ha aggiunto.

Ora come ora, quasi la metà della polizia federale (Pjf) si occupa esclusivamente di terrorismo: "Visto l'aumento del volume di dossier", ha concluso Jacobs, "il 45% degli effettivi di tutta la Pjf di Bruxelles è mobilitato per dossier di terrorismo".